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«Серия плохих решений и бюрократических недостатков»: названы ошибки Секретной службы, сделавшие возможным покушение на Трампа

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Отчет Счетной палаты США выявил серию ошибок Секретной службы во время покушения на Дональда Трампа 13 июля 2024 года. Выявлены проблемы с коммуникацией и отсутствие инструкций, несмотря на знание о возможной угрозе.

«Серия плохих решений и бюрократических недостатков»: названы ошибки Секретной службы, сделавшие возможным покушение на Трампа

Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания, стала результатом серии ошибок Секретной службы США. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США, подготовленном по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли, сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

В документе отмечается, что служба "не приняла мер безопасности", которые могли бы предотвратить попытку покушения.

Указывается на серьезные проблемы с коммуникацией, а также на "отсутствие конкретных и полных инструкций" для агентов на митинге

- пишет издание.

Авторы также указывают, что высокопоставленные сотрудники Секретной службы знали о возможной угрозе для Трампа еще до митинга, однако угроза "не касалась конкретно митинга 13 июля или стрелка", при этом служба и местные правоохранительные органы "не знали об угрозе" из-за "практики изоляции службы по обмену секретной информацией об угрозах".

Провал Секретной службы 13 июля стал кульминацией лет бесхозяйственного управления и произошел после того, как администрация Байдена отклонила запросы на усиление безопасности для защиты президента Трампа. Американцы должны быть благодарны, что президент Трамп пережил тот день и в конечном итоге был переизбран, чтобы восстановить здравый смысл в нашей стране

- сказал Грассли.

Он добавил, что Секретной службе было выделено 1,17 миллиарда долларов в рамках недавно принятого "большого красивого законопроекта", отметив, что он как председатель юридического комитета Сената США будет работать вместе со службой, чтобы "отремонтировать то, что сломано".

Напомним

13 июля 2024 года в Дональда Трампа стреляли во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере. На тот момент бывшего президента США и претендента на новый срок задело выстрелом - у него было окровавлено ухо.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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