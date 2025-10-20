$41.640.00
ФБР розслідує потенційну загрозу безпеці Дональда Трампа біля аеропорту - NBC News

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

ФБР розслідує підозрілу мисливську вишку біля аеропорту Палм-Біч, звідки відкривається прямий огляд на місце виходу президента Трампа з Air Force One. Це відбувається після нещодавнього замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу.

ФБР розслідує потенційну загрозу безпеці Дональда Трампа біля аеропорту - NBC News

Федеральне бюро розслідувань виявляє потенційну загрозу безпеці президенту США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Нещодавно Секретна служба США виявила підозрілу мисливську вишку поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч. Звідти відкривається прямий огляд місця, де президент Дональд Трамп виходить з літака Air Force One.

ФБР зараз проводить розслідування цього виявлення, заявив у своїй заяві речник Секретної служби Ентоні Гугліелмі.

Високопоставлений чиновник, обізнаний з розслідуванням, заявив, що літак Air Force One зазвичай не приземляється в цій зоні, але буде там стояти через нещодавні будівельні роботи. Цей майданчик вже використовувався в минулому.

Нагадаємо

13 липня 2024 року у Дональда Трампа стріляли під час його виступу на передвиборчому мітингу у Батлері. На той момент колишнього президента США та претендента на новий термін зачепило пострілом - у нього було закривавлено вухо.

"Серія поганих рішень та бюрократичних недоліків": названо помилки Секретної служби, що уможливили замах на Трампа13.07.25, 08:21 • 5008 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Air Force One
Секретна служба США
Федеральне бюро розслідувань
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки