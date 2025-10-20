ФБР розслідує потенційну загрозу безпеці Дональда Трампа біля аеропорту - NBC News
ФБР розслідує підозрілу мисливську вишку біля аеропорту Палм-Біч, звідки відкривається прямий огляд на місце виходу президента Трампа з Air Force One. Це відбувається після нещодавнього замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу.
Федеральне бюро розслідувань виявляє потенційну загрозу безпеці президенту США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Нещодавно Секретна служба США виявила підозрілу мисливську вишку поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч. Звідти відкривається прямий огляд місця, де президент Дональд Трамп виходить з літака Air Force One.
ФБР зараз проводить розслідування цього виявлення, заявив у своїй заяві речник Секретної служби Ентоні Гугліелмі.
Високопоставлений чиновник, обізнаний з розслідуванням, заявив, що літак Air Force One зазвичай не приземляється в цій зоні, але буде там стояти через нещодавні будівельні роботи. Цей майданчик вже використовувався в минулому.
13 липня 2024 року у Дональда Трампа стріляли під час його виступу на передвиборчому мітингу у Батлері. На той момент колишнього президента США та претендента на новий термін зачепило пострілом - у нього було закривавлено вухо.
