Міністр оборони США заявив про ліквідацію іранського чиновника який готував замах на Трампа
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про ліквідацію іранського чиновника, який керував підрозділом, що планував убивство Дональда Трампа. Ця ліквідація стала актом відплати за іранську змову проти очільника Білого дому.
Міністр війни США Піт Гегсет повідомив, що під час бойових операцій американські військові знищили іранського чиновника, який керував підрозділом, що планував убивство президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністр оборони наголосив, що ліквідація цієї особи не була початковою метою воєнних дій, проте стала справедливим актом відплати за іранську змову проти очільника Білого дому. Гегсет підтвердив готовність Пентагону продовжувати військову кампанію проти Тегерана стільки, скільки це буде необхідно для повного усунення загроз.
Деталі ліквідації організатора замаху на президента США
Під час виступу перед журналістами Піт Гегсет зазначив, що вбитий іранець очолював спеціальний підрозділ, відповідальний за підготовку особистих нападів на Трампа.
Міністр підкреслив символічне значення цієї події, зауваживши, що після численних спроб замахів іранського режиму американський лідер "сміявся останнім". Посадовець пов’язав цей випадок із розслідуванням Міністерства юстиції США від 2024 року, коли Корпус вартових ісламської революції звинуватили в організації змови проти тоді ще новообраного президента.
Позиція Тегерана та тривалість військової операції
Іранська сторона продовжує заперечувати будь-яку причетність до планування атак на Трампа або інших американських високопосадовців, називаючи звинувачення безпідставними. Проте в Пентагоні заявляють, що іранська агресія проти керівництва США отримала рішучу відповідь на полі бою.
