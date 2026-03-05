Министр обороны США заявил о ликвидации иранского чиновника, готовившего покушение на Трампа

Фото: Reuters

Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что в ходе боевых операций американские военные уничтожили иранского чиновника, который руководил подразделением, планировавшим убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министр обороны подчеркнул, что ликвидация этого лица не была первоначальной целью военных действий, однако стала справедливым актом возмездия за иранский заговор против главы Белого дома. Хегсет подтвердил готовность Пентагона продолжать военную кампанию против Тегерана столько, сколько это будет необходимо для полного устранения угроз.

Детали ликвидации организатора покушения на президента США

Во время выступления перед журналистами Пит Хегсет отметил, что убитый иранец возглавлял специальное подразделение, ответственное за подготовку личных нападений на Трампа.

Министр подчеркнул символическое значение этого события, заметив, что после многочисленных попыток покушений иранского режима американский лидер "смеялся последним". Чиновник связал этот случай с расследованием Министерства юстиции США от 2024 года, когда Корпус стражей исламской революции обвинили в организации заговора против тогда еще новоизбранного президента.

Позиция Тегерана и продолжительность военной операции

Иранская сторона продолжает отрицать какую-либо причастность к планированию атак на Трампа или других американских высокопоставленных лиц, называя обвинения безосновательными. Однако в Пентагоне заявляют, что иранская агрессия против руководства США получила решительный ответ на поле боя.

