20:04 • 6026 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 14588 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
4 марта, 15:27 • 26399 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
4 марта, 13:52 • 36563 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
4 марта, 12:44 • 26185 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 29903 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 55352 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
3 марта, 16:32 • 80030 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67248 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 13:15 • 68836 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Министр обороны США заявил о ликвидации иранского чиновника, готовившего покушение на Трампа

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о ликвидации иранского чиновника, руководившего подразделением, планировавшим убийство Дональда Трампа. Эта ликвидация стала актом возмездия за иранский заговор против главы Белого дома.

Министр обороны США заявил о ликвидации иранского чиновника, готовившего покушение на Трампа
Фото: Reuters

Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что в ходе боевых операций американские военные уничтожили иранского чиновника, который руководил подразделением, планировавшим убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министр обороны подчеркнул, что ликвидация этого лица не была первоначальной целью военных действий, однако стала справедливым актом возмездия за иранский заговор против главы Белого дома. Хегсет подтвердил готовность Пентагона продолжать военную кампанию против Тегерана столько, сколько это будет необходимо для полного устранения угроз.

Детали ликвидации организатора покушения на президента США

Во время выступления перед журналистами Пит Хегсет отметил, что убитый иранец возглавлял специальное подразделение, ответственное за подготовку личных нападений на Трампа.

Министр подчеркнул символическое значение этого события, заметив, что после многочисленных попыток покушений иранского режима американский лидер "смеялся последним". Чиновник связал этот случай с расследованием Министерства юстиции США от 2024 года, когда Корпус стражей исламской революции обвинили в организации заговора против тогда еще новоизбранного президента.

Позиция Тегерана и продолжительность военной операции

Иранская сторона продолжает отрицать какую-либо причастность к планированию атак на Трампа или других американских высокопоставленных лиц, называя обвинения безосновательными. Однако в Пентагоне заявляют, что иранская агрессия против руководства США получила решительный ответ на поле боя.

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран