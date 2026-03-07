$43.810.0950.900.07
Самоходная гаубица CAESAR

Суд в США признал пакистанца виновным в сговоре с целью убийства Трампа и других политиков США

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Суд в Нью-Йорке признал Асифа Мерчанта виновным в подготовке убийств политиков США по заказу Ирана. Ему грозит пожизненное заключение за терроризм.

Суд в США признал пакистанца виновным в сговоре с целью убийства Трампа и других политиков США

Суд присяжных в Нью-Йорке вынес обвинительный приговор 47-летнему Асифу Мерчанту, которого иранские спецслужбы заслали в Соединенные Штаты для организации политических убийств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Следствие установило, что оперативник Корпуса стражей исламской революции пытался нанять киллеров для ликвидации Дональда Трампа, Джо Байдена и Никки Хейли во время предвыборных митингов. Мерчанта арестовали в Техасе еще в июле 2024 года, а теперь он официально признан виновным в попытке терроризма и подготовке убийства по найму.

Доказательства обвинения и показания информатора ФБР

Прокуроры предоставили суду неопровержимые доказательства вины, включая аудио- и видеозаписи встреч злоумышленника, сделанные тайным информатором федеральных служб. Во время судебного заседания стало известно, что кураторы в Иране предоставили Мерчанту четкий перечень целей и финансовые ресурсы для вербовки исполнителей на территории США.

Прокуроры требуют пожизненного заключения для Райана Раута за покушение на Трампа: слушание состоится сегодня04.02.26, 07:34 • 4228 просмотров

Несмотря на попытки защиты доказать, что подсудимый лишь имитировал подготовку преступления ради безопасности своей семьи в Иране, присяжные поддержали позицию обвинения относительно реальности террористической угрозы.

Я думал, что наступит момент, когда меня арестуют, и тогда я расскажу о всем плане правительству

– заявил Асиф Мерчант во время дачи показаний в свою защиту.

Юридические последствия и ожидание приговора

Признание виновным по статье о попытке терроризма предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения, что подчеркивает серьезность покушения на государственный строй США.

Адвокаты Мерчанта настаивали, что он был лишь инструментом в руках иранского режима и сознательно стремился к неудаче своей миссии, однако эти аргументы не убедили суд. Дата окончательного оглашения приговора будет назначена в ближайшее время, тогда как правоохранительные органы продолжают усиленно охранять ключевых политических фигур страны.

Министр обороны США заявил о ликвидации иранского чиновника, готовившего покушение на Трампа05.03.26, 00:55 • 7869 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Пожизненное лишение свободы
Никки Хейли
Дональд Трамп
Техас
Нью-Йорк
Джо Байден
Соединённые Штаты
Иран