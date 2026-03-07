Суд в США признал пакистанца виновным в сговоре с целью убийства Трампа и других политиков США
Киев • УНН
Суд в Нью-Йорке признал Асифа Мерчанта виновным в подготовке убийств политиков США по заказу Ирана. Ему грозит пожизненное заключение за терроризм.
Суд присяжных в Нью-Йорке вынес обвинительный приговор 47-летнему Асифу Мерчанту, которого иранские спецслужбы заслали в Соединенные Штаты для организации политических убийств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Следствие установило, что оперативник Корпуса стражей исламской революции пытался нанять киллеров для ликвидации Дональда Трампа, Джо Байдена и Никки Хейли во время предвыборных митингов. Мерчанта арестовали в Техасе еще в июле 2024 года, а теперь он официально признан виновным в попытке терроризма и подготовке убийства по найму.
Доказательства обвинения и показания информатора ФБР
Прокуроры предоставили суду неопровержимые доказательства вины, включая аудио- и видеозаписи встреч злоумышленника, сделанные тайным информатором федеральных служб. Во время судебного заседания стало известно, что кураторы в Иране предоставили Мерчанту четкий перечень целей и финансовые ресурсы для вербовки исполнителей на территории США.
Несмотря на попытки защиты доказать, что подсудимый лишь имитировал подготовку преступления ради безопасности своей семьи в Иране, присяжные поддержали позицию обвинения относительно реальности террористической угрозы.
Я думал, что наступит момент, когда меня арестуют, и тогда я расскажу о всем плане правительству
Юридические последствия и ожидание приговора
Признание виновным по статье о попытке терроризма предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения, что подчеркивает серьезность покушения на государственный строй США.
Адвокаты Мерчанта настаивали, что он был лишь инструментом в руках иранского режима и сознательно стремился к неудаче своей миссии, однако эти аргументы не убедили суд. Дата окончательного оглашения приговора будет назначена в ближайшее время, тогда как правоохранительные органы продолжают усиленно охранять ключевых политических фигур страны.
