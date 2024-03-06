Остання суперниця Трампа від республіканців Гейлі вийде з президентських перегонів - CNN
Київ • УНН
Очікується, що Ніккі Гейлі вийде з президентських перегонів від республіканців і розчистить дорогу колишньому президенту Дональду Трампу.
У США колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, як очікується, у середу оголосить, що вона виходить з президентських перегонів від Республіканської партії, розчищаючи шлях для колишнього президента Дональда Трампа, з посиланням на джерела, знайомі з її планами, повідомляє CNN, пише УНН.
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Гейлі стала єдиним суперником колишнього президента США Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії перед президентськими виборами, і хоча він здобув перемогу у 14 із 15 праймеріз Республіканської партії у "супервівторок", Гейлі завадила його можливій чистій перемозі, вигравши у Вермонті.
На республіканських праймеріз у "супервівторок" Гейлі отримала лише 43 делегатів-республіканців, а Трамп - 764.
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Напередодні лютневих праймеріз у Південній Кароліні Гейлі пообіцяла брати участь у гонці до "супервівторка" 5 березня, заявивши, що вона продовжить брати участь у праймеріз "доки не проголосує останній, тому що я вірю в кращу Америку та світліше майбутнє для наших дітей".
Очікується, що Гейлі виступить із промовою в Чарльстоні, Південна Кароліна, о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
При цьому Ніккі Гейлі сьогодні не оголосить, що підтримує колишнього президента США Дональда Трампа, повідомили CNN джерела, знайомі із її планами.
Натомість Гейлі закликатиме Трампа заручитися підтримкою виборців, які її підтримали. "Схоже, цей план дає їй можливість підтримати Трампа перед загальними виборами в листопаді", - зазначає видання.
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