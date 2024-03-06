У "супервівторок" республіканка Ніккі Хейлі перешкоджає тріумфальному маршу Трампа
Київ • УНН
Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.
Колишній посол ООН Ніккі Хейлі перемогла на республіканських праймеріз у Вермонті, набравши більше голосів, ніж її конкурент Дональд Трамп - це єдиний штат, який представниця Республіканської партії змогла перемогти у "супервівторок". Раніше вона вперше виграла первинні вибори в неділю, але лише в столичному окрузі Вашингтона.
Про це передає УНН із посиланням на Washington Post.
Деталі
Колишній губернатор Південної Кароліни, екс-посол ООН Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на республіканських праймеріз у Вермонті, що стало її першою перемогою з 15 штатів у "Супервівторок" і єдиним випадком, коли жінка-республіканець перемогла на праймеріз на виборах президента штату.
Новий успіх Хейлі дає їй символічну перемогу, і крім того – перешкоджає явному домінуванню Трампа в президентських перегонах. Але слід зазначити, що у інших голосуваннях у так званий "супервівторок" у більш ніж десятці штатів Трамп вкотре продемонстрував свій потенціал, здобувши низку перемог.
За даними Edison Research, і Байден, і Трамп виграли свої голоси в Північній Кароліні та Вірджинії. Те саме стосується Теннессі та Оклахоми. Вірджинія стала першим штатом, в якому було остаточно підбито підсумки голосування.
Згідно з послідовними повідомленнями ЗМІ, Байден і Трамп також перемогли в Колорадо, Арканзасі, Алабамі та Техасі. Техас вважається важливим штатом для демократів і республіканців, не в останню чергу через велику кількість голосів делегатів на партійних з'їздах. Байден і Трамп також виграли перегони в Міннесоті та Массачусетсі.
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