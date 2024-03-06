WP: Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через присутність там вдови Навального. У команді Першої леді відреагували
Київ • УНН
Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати виступ президента США Байдена в Конгресі через те, що її планували посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.
Дружина Президента, перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу цього четверга, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального - Юлією. Про це пише УНН з посиланням на видання The Washington Post.
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"Олена Зеленська, перша леді України, відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні про стан країни у четвер, відмовившись від однієї з найдостойніших подій у Вашингтоні та підкресливши складну політику, з якою стикається її розтерзана війною країна", - пише видання.
Зазначається, що на заході Олену Зеленську планувалося посадити поруч з Юлією Навальною - дружиною російського опозиціонера Олексія Навального.
"Присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту володимиру путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу", - зазначають джерела видання.
Видання зазначає, що потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в Києві. Хоча її покійного чоловіка багато хто прославляє як ікону боротьби з корупцією, який ризикував життям, щоб протистояти путіну, спадщина Навального в Україні затьмарена минулими заявами про те, що Крим, який путін анексував у 2014 році, належав росії.
"Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з "конфліктами в розкладі", і направив додаткові запитання до офісу Зеленської, який не відповів на запит про коментарі", - додає видання.
Також дружина Навального Юлія також відмовилася брати участь у заході через причину втоми.
У команді Олени Зеленської "Суспільному" підтвердили, що перша леді отримала запрошення на виступ Байдена, втім не зможе взяти участь у заході через "завчасно заплановані події" у своєму графіку.
Нагадаємо
Дружина Президента, перша леді України Олена Зеленська під час свого візиту до Великої Британії зустрілась з королевою-консортом Каміллою, дружиною Чарльза ІІІ.