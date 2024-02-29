Перша леді України зустрілась з корелевою-консортом Каміллою
Київ • УНН
Дружина Президента України зустрілася у Британії з корелевою-консортом Каміллою
Дружина Президента, перша леді України Олена Зеленська під час свого візиту до Великої Британії зустрілась з корелевою-консортом Каміллою, дружиною Чарльза ІІІ, передає УНН.
Велика Британія. Мала честь сьогодні зустрітися з Королевою Каміллою. Вдячна королівській родині за теплий, як завжди, прийом і за послідовну підтримку України в боротьбі за свою свободу
Британія виділить 280 мільйонів євро на закупівлю та виробництво артснарядів для України24.02.24, 11:22 • 44119 переглядiв