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Британія виділить 280 мільйонів євро на закупівлю та виробництво артснарядів для України

Київ • УНН

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Уряд Великої Британії надасть Україні 280 мільйонів євро стерлінгів на закупівлю та налагодження ланцюгів постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів.

Британія виділить 280 мільйонів євро на закупівлю та виробництво артснарядів для України

Уряд Великої Британії виділить Україні 245 млн фунтів на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для України. Про це йдеться в заяві британського уряду, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють у британському уряді, Британія виділить 245 млн фунтів "через два роки після того, як путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну".

Кошти підуть на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для України.

Україна була особливо відзначена завдяки високоефективному використанню своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню – використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Великою Британією, для швидкого визначення місць розташування російської артилерії та швидкого вогню у відповідь для її знищення

- йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що міністр оборони країни підтвердив поставку додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone до ЗСУ, в результаті чого загальна кількість наданих Україні загальна кількість ракет Brimstone перевищила 1300.

Уряд Великої Британії також підтвердив, що окрім виділених коштів, було підписано низку багатомільйонних між відділом закупівель Міністерства оборони і британською компанією Cook Defense Systems для "забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки – що дозволить ЗСУ відновлювати пошкоджену протитанковою зброєю та мінами техніку".

Нагадаємо

Велика Британія направить в Україну ще 200 протитанкових ракет та навчить ще 10 тис. українських військовослужбовців.

Павло Башинський

Павло Башинський

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