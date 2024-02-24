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Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 09:22  •  6272 просмотра

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Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.

Правительство Великобритании выделит Украине 245 млн фунтов на закупку и активизацию цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.

Детали

Как сообщают в британском правительстве, Британия выделит 245 млн фунтов "через два года после того, как путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение в Украину".

Средства пойдут на закупку и активизацию цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.

Украина была особенно отмечена благодаря высокоэффективному использованию своей артиллерии для ведения контрбатарейного огня - используя беспилотники и радиолокационные системы, предоставленные Великобританией, для быстрого определения мест расположения российской артиллерии и быстрого ответного огня для ее уничтожения

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр обороны страны подтвердил поставку дополнительных 200 противотанковых ракет Brimstone в ВСУ, в результате чего общее количество предоставленных Украине общее количество ракет Brimstone превысило 1300.

Правительство Великобритании также подтвердило, что кроме выделенных средств, был подписан ряд многомиллионных между отделом закупок Министерства обороны и британской компанией Cook Defense Systems для "обеспечения сотен запасных гусеничных гусениц для танков и бронетехники - что позволит ВСУ восстанавливать поврежденную противотанковым оружием и минами технику".

Напомним

Великобритания направит в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тыс. украинских военнослужащих.

Павел Башинский

Павел Башинский

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soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Британія виділить 280 мільйонів євро на закупівлю та виробництво артснарядів для України
The UK will allocate 280 million euros for the purchase and production of artillery for Ukraine
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Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.

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