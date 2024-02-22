Британія передасть Україні ще 200 протитанкових ракет
Київ • УНН
Велика Британія надішле в Україну ще 200 протитанкових ракет і навчить ще 10 тисяч українських солдатів.
Велика Британія направить в Україну ще 200 протитанкових ракет та навчить ще 10 тис. українських військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, передає УНН з посиланням на Sky News.
"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет із 200 протитанкових ракет Brimstone для подальшого посилення захисту України. Ці ракети раніше справляли значний вплив на полі бою, в одному випадку змусивши російські сили залишити та відступити під час спроби переправитись через річку", - сказав Шаппс.
Він додав, що Велика Британія буде навчати українських військових разом з іншими союзниками, додавши: "Разом ми навчимо ще 10 000 у першій половині 2024 року".
Він попередив, що цей рік для України став "переломним".
"Настав час для Заходу та всіх цивілізованих країн активізуватись і надати Україні необхідну підтримку", — сказав він.
Доповнення
У Данії анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн дол.