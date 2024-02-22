Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  88258 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  109483 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  166392 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  201021 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  187331 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  210285 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  222095 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  193511 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209215 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  397440 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

Великобритания пришлет в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тысяч украинских солдат.

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Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

россияне, оккупировавшие украинские территории, угрожают конфисковать жилье у местных жителей, которые не перерегистрировали свою собственность в соответствии с российским законодательством.

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россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Великобритания объявила поддержку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который может занять должность следующего Генерального секретаря НАТО.

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В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Парламент Германии проголосовал за то, чтобы рекомендовать предоставить Украине ракеты большой дальности TAURUS, но окончательное решение будет за канцлером.

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Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.

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Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.

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Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

США создадут три завода по производству боеприпасов в Техасе к 2025 году для производства 155-мм снарядов для Украины в сотрудничестве с турецкими оборонными подрядчиками.

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США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка

Отчет британской разведки показал, что кремль готовит россиян к длительной войне с Украиной, оправдывая масштабы и продолжительность боевых действий.

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кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка

Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке

Великобритания расширила санкции еще на более 50 физических и юридических лиц.

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Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке

В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды

Для устранения повреждения теплосети на бульваре Тараса Шевченко в Киеве на сутки будет приостановлено горячее водоснабжение в более 200 жилых домах, пока специалисты завершат аварийные работы.

Общество •   •  13573 просмотра
В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды