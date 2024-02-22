Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

Великобритания направит в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тыс. украинских военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone для дальнейшего усиления защиты Украины. Эти ракеты ранее оказывали значительное влияние на поле боя, в одном случае заставив российские силы оставить и отступить при попытке переправиться через реку", - сказал Шаппс.

Он добавил, что Великобритания будет обучать украинских военных вместе с другими союзниками, добавив: "Вместе мы научим еще 10 000 в первой половине 2024 года".

Он предупредил, что этот год для Украины стал "переломным".

"Пришло время для Запада и всех цивилизованных стран активизироваться и предоставить Украине необходимую поддержку", - сказал он.

Дополнение

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