Первая леди Украины встретилась с коррелевой-консортом Камилой

Супруга Президента, первая леди Украины Елена Зеленская во время своего визита в Великобританию встретилась с корелевой-консортом Камилой, женой Чарльза III, передает УНН.

Великобритания. Имела честь сегодня встретиться с Королевой Камиллой. Благодарна королевской семье за теплый, как всегда, прием и за последовательную поддержку Украины в борьбе за свою свободу - написала Елена Зеленская в соцсетях.

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