WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия на мероприятии вдовы Навального

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  153026 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  195758 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  149132 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  176414 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  195889 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  173373 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  166731 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  160665 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  246259 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292881 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия на мероприятии вдовы Навального

WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия на мероприятии вдовы Навального

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:22  •  1006 просмотра

Read in English

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

Супруга Президента, первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу в этот четверг, поскольку ее хотели посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального - Юлией. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание The Washington Post.

Детали

"Елена Зеленская, первая леди Украины, отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении о состоянии страны в четверг, отказавшись от одного из самых достойных событий в Вашингтоне и подчеркнув сложную политику, с которой сталкивается ее растерзанная войной страна", - пишет издание.

Отмечается, что на мероприятии Елену Зеленскую планировалось посадить рядом с Юлией Навальной - женой российского оппозиционера Алексея Навального.

"Присутствие обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту владимиру путину, стало бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса", - отмечают источники издания.

Издание отмечает, что потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт в Киеве. Хотя ее покойного мужа многие прославляют как икону борьбы с коррупцией, который рисковал жизнью, чтобы противостоять Путину, наследие Навального в Украине омрачено прошлыми заявлениями о том, что Крым, который путин аннексировал в 2014 году, принадлежал россии.

"Официальный представитель Белого дома сказал, что решение Зеленской, вероятно, было связано с "конфликтами в расписании", и направил дополнительные вопросы в офис Зеленской, который не ответил на запрос о комментариях", - добавляет издание.

Также жена Навального Юлия также отказалась участвовать в мероприятии по причине усталости.

В команде Елены Зеленской "Суспільному" подтвердили, что первая леди получила приглашение на выступление Байдена, впрочем, не сможет принять участие в мероприятии из-за "заранее запланированных событий" в своем графике.

Напомним

Супруга Президента, первая леди Украины Елена Зеленская во время своего визита в Великобританию встретилась с королевой-консортом Камиллой, женой Чарльза III.

Павел Башинский

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
koroleva-kamillaКоролева Камилла
suspilneSuspilne
the-washington-postВашингтон Пост
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
krymКрым
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская
kievКиев
WP: Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через присутність на заході вдови Навального
WP: Zelenskaya refuses to fly to US for Biden's speech due to presence of Navalny's widow at event
Новости по теме

WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия на мероприятии вдовы Навального

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

Политика •   •  1006 просмотра
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия на мероприятии вдовы Навального

В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.

Политика •   •  2212 просмотра
В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.

Война •   •  4343 просмотра
Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Трамп встретился с Илоном Маском, чтобы найти потенциальное финансирование для своей президентской кампании 2024 года.

Новости Мира •   •  4241 просмотра
Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок

Российские беспилотники атаковали Сумы ночью, повредив 13 многоэтажек и около 40 автомобилей, а также ранив четырех человек, ребенка.

Война •   •  13618 просмотра
Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок

Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Война •   •  13935 просмотра
Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.

Общество •   •  12662 просмотра
Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.

Общество •   •  12072 просмотра
Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

Цены на нефть несколько выросли после того, как признаки сокращения предложения в результате сокращения добычи странами ОПЕК+ перевесили беспокойство относительно спроса со стороны Китая и США.

Экономика •   •  12524 просмотра
Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф

Государственный департамент США поддержал решение МУС выдать ордера на арест двух российских военных командиров за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине.

Война •   •  14236 просмотра
Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф