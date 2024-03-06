WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия на мероприятии вдовы Навального
Киев • УНН
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.
Супруга Президента, первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу в этот четверг, поскольку ее хотели посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального - Юлией. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание The Washington Post.
Детали
"Елена Зеленская, первая леди Украины, отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении о состоянии страны в четверг, отказавшись от одного из самых достойных событий в Вашингтоне и подчеркнув сложную политику, с которой сталкивается ее растерзанная войной страна", - пишет издание.
Отмечается, что на мероприятии Елену Зеленскую планировалось посадить рядом с Юлией Навальной - женой российского оппозиционера Алексея Навального.
"Присутствие обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту владимиру путину, стало бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса", - отмечают источники издания.
Издание отмечает, что потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт в Киеве. Хотя ее покойного мужа многие прославляют как икону борьбы с коррупцией, который рисковал жизнью, чтобы противостоять Путину, наследие Навального в Украине омрачено прошлыми заявлениями о том, что Крым, который путин аннексировал в 2014 году, принадлежал россии.
"Официальный представитель Белого дома сказал, что решение Зеленской, вероятно, было связано с "конфликтами в расписании", и направил дополнительные вопросы в офис Зеленской, который не ответил на запрос о комментариях", - добавляет издание.
Также жена Навального Юлия также отказалась участвовать в мероприятии по причине усталости.
В команде Елены Зеленской "Суспільному" подтвердили, что первая леди получила приглашение на выступление Байдена, впрочем, не сможет принять участие в мероприятии из-за "заранее запланированных событий" в своем графике.
Напомним
Супруга Президента, первая леди Украины Елена Зеленская во время своего визита в Великобританию встретилась с королевой-консортом Камиллой, женой Чарльза III.
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия на мероприятии вдовы Навального
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.
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