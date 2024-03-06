Трамп зустрівся з Маском на тлі пошуку фінансування президентської кампанії
Київ • УНН
Трамп зустрівся з Ілоном Маском, щоб знайти потенційне фінансування для своєї президентської кампанії 2024 року.
Колишній президент США Дональд Трамп зустрівся з американським мільярдером Ілоном Маском на тлі пошуку спонсорів для своєї передвиборчої кампанії 2024 року.Про це повідомляє NYT, пише УНН.
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Зазначається, що Трамп, Маск і ще три багаті спонсори-республіканці зустрілися в неділю в Палм-Біч у штаті Флорида.
Видання наголошує, що Трамп та його команда активно намагаються залучити додаткові кошти для фінансування кампанії з висування на посаду американського президента. За словами інсайдера, близького до Трампа, експрезидент хвалив Маска перед своїми союзниками та висловлював надію на швидку особисту зустріч із ним.
Видання зауважує, що поки що незрозуміло, чи планує Маск профінансувати кампанію Трампа. Проте відомо, що власник Tesla та Space X не підтримує кандидатуру головного суперника Трампа президента США Джо Байдена. Людина, близька до Маска, на умовах анонімності заявила, що якщо він дійсно підтримає Трампа, то його погляди на імміграцію стануть важливим мотиватором, оскільки Маск виступає за посилення контролю на кордонах США.
Нагадаємо
Під час Супервівторка в США, 5 березня, президент Сполучених Штатів Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп перемогли на праймеріз від своїх партій в 15 штатах.