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Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:12  •  4136 просмотра

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Трамп встретился с Илоном Маском, чтобы найти потенциальное финансирование для своей президентской кампании 2024 года.

Бывший президент США Дональд Трамп встретился с американским миллиардером Илоном Маском на фоне поиска спонсоров для своей предвыборной кампании 2024 г. Об этом сообщает NYT, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп, Маск и еще три богатых спонсора-республиканца встретились в воскресенье в Палм-Бич в штате Флорида.

Издание отмечает, что Трамп и его команда активно пытаются привлечь дополнительные средства для финансирования кампании по выдвижению на пост американского президента. По словам инсайдера, близкого к Трампу, экс-президент хвалил Маска перед своими союзниками и выражал надежду на скорую личную встречу с ним.

Издание отмечает, что пока непонятно, планирует ли Маск профинансировать кампанию Трампа. Однако известно, что владелец Tesla и Space X не поддерживает кандидатуру главного соперника Трампа президента США Джо Байдена. Человек, близкий к Маску, на условиях анонимности заявил, что если он действительно поддержит Трампа, то его взгляды на иммиграцию станут важным мотиватором, поскольку Маск выступает за усиление контроля на границах США.

Напомним

Во время Супервторника в США, 5 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий в 15 штатах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Трамп зустрівся з Маском на тлі пошуку фінансування президентської кампанії
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