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В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа

В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:32  •  20548 просмотра

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Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.

Бывший посол ООН Никки Хейли победила на республиканских праймериз в Вермонте, набрав больше голосов, чем ее конкурент Дональд Трамп - это единственный штат, который представительница Республиканской партии смогла победить в "Супервторник". Ранее она впервые выиграла первичные выборы в воскресенье, но только в столичном округе Вашингтона.

Об этом передает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Бывший губернатор Южной Каролины, экс-посол ООН Никки Хейли с небольшим отрывом победила на республиканских праймериз в Вермонте, что стало ее первой победой из 15 штатов в "Супервторник" и единственным случаем, когда женщина-республиканец победила на праймериз на выборах президента штата.

Новый успех Хейли дает ей символическую победу, и кроме того - препятствует явному доминированию Трампа в президентской гонке. Но следует отметить, что в других голосованиях в так называемый "супервторник" в более чем десятке штатов Трамп в очередной раз продемонстрировал свой потенциал, одержав ряд побед.

По данным Edison Research, и Байден, и Трамп выиграли свои голоса в Северной Каролине и Вирджинии. То же самое касается Теннесси и Оклахомы. Вирджиния стала первым штатом, в котором были окончательно подведены итоги голосования.

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Согласно последовательным сообщениям СМИ, Байден и Трамп также победили в Колорадо, Арканзасе, Алабаме и Техасе. Техас считается важным штатом для демократов и республиканцев, не в последнюю очередь из-за большого количества голосов делегатов на партийных съездах. Байден и Трамп также выиграли гонку в Миннесоте и Массачусетсе.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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У "Супервівторок" республіканка Ніккі Хейлі перешкоджає тріумфальному маршу Трампа
On "Super Tuesday," Republican Nikki Haley thwarts Trump's triumphal march
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В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа

Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.

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