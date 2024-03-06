Последняя соперница Трампа от республиканцев Хейли выйдет из президентской гонки - CNN

В США бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, как ожидается, в среду объявит, что она выходит из президентской гонки от Республиканской партии, расчищая путь для бывшего президента Дональда Трампа, со ссылкой на источники, знакомые с ее планами, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Хейли стала единственным соперником бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами, и хотя он одержал победу в 14 из 15 праймериз Республиканской партии в "супервторник", Хейли помешала его возможной чистой победе, выиграв в Вермонте.

На республиканских праймериз в "супервторник" Хейли получила лишь 43 делегатов-республиканцев, а Трамп - 764.

В "супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа

Накануне февральских праймериз в Южной Каролине Хейли пообещала участвовать в гонке до "супервторника" 5 марта, заявив, что она продолжит участвовать в праймериз "пока не проголосует последний, потому что я верю в лучшую Америку и светлое будущее для наших детей".

Ожидается, что Хейли выступит с речью в Чарльстоне, Южная Каролина, в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

При этом Никки Хейли сегодня не объявит, что поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа, сообщили CNN источники, знакомые с ее планами.

Вместо этого Хейли будет призывать Трампа заручиться поддержкой избирателей, которые ее поддержали. "Похоже, этот план дает ей возможность поддержать Трампа перед всеобщими выборами в ноябре", - отмечает издание.

Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий