Зеленський скасував виступ у престижному американському інституті
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський скасував свій запланований виступ в Хадсон Інституті. Про скасування виступу повідомила екс-представниця США при ООН Ніккі Гейлі.
Президент України Володимир Зеленський скасовує свій виступ в Хадсон Інституті. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт екс-постійної представниці США при ООН Ніккі Гейлі.
Оновлення: виступ Володимира Зеленського в Гудзонівському інституті скасовано
Суперечка Трампа із Зеленським: як Україну підтримали світові лідери28.02.25, 21:24 • 173420 переглядiв