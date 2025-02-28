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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38530 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Зеленський скасував виступ у престижному американському інституті

Київ • УНН

 • 92513 перегляди

Президент України Володимир Зеленський скасував свій запланований виступ в Хадсон Інституті. Про скасування виступу повідомила екс-представниця США при ООН Ніккі Гейлі.

Зеленський скасував виступ у престижному американському інституті

Президент України Володимир Зеленський скасовує свій виступ в Хадсон Інституті. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт екс-постійної представниці США при ООН Ніккі Гейлі.

Оновлення: виступ Володимира Зеленського в Гудзонівському інституті скасовано

- йдеться у дописі.

Суперечка Трампа із Зеленським: як Україну підтримали світові лідери28.02.25, 21:24 • 173420 переглядiв

Віта Зеленецька

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