Зеленский отменил выступление в престижном американском институте
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое запланированное выступление в Хадсон Институте. Об отмене выступления сообщила экс-представительница США при ООН Никки Хейли.
Президент Украины Владимир Зеленский отменяет свое выступление в Хадсон Институте. Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунт экс-постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.
Обновление: выступление Владимира Зеленского в Гудзоновском институте отменено
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