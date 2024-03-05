Трамп перемагає на кокусах у Північній Дакоті — The New York Times
Київ • УНН
Трамп отримує підтримку більшості за попередніми результатами республіканських зборів у Північній Дакоті.
Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на кокусах республіканців у штаті Північна Дакота. Про це повідомила газета The New York Times, передає УНН.
Деталі
Після підрахунку 38% голосів, Трамп отримує підтримку 84,4% виборців, пише видання. Його конкурентка – екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі – 14,6%.
Доповнення
Вибори президента США відбудуться 5 листопада. 25 квітня 2023 року демократ Джо Байден заявив, що добиватиметься переобрання на найвищу державну посаду. Трамп повідомив про вступ до передвиборчої боротьби у листопаді 2022 року.
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