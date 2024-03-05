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Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 03:30  •  9806 просмотра

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Трамп получает поддержку большинства по предварительным результатам республиканского собрания в Северной Дакоте.

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на кокусах республиканцев в штате Северная Дакота. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.

Детали

После подсчета 38% голосов, Трамп получает поддержку 84,4% избирателей, пишет издание. Его конкурентка - экс-постпред США при ООН Никки Хейли - 14,6%.

Дополнение

Выборы президента США состоятся 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо4 марта 2024, 15:40 • 17669 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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