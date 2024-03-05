Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине

Британские власти считают утечку разговоров офицеров Бундесвера о британских войсках в Украине серьезной проблемой, но заявляют, что это не повлияет на помощь Лондона Киеву или сотрудничество с Берлином.