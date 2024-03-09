Байден назвав умову для участі у дебатах із Трампом
Київ • УНН
Байден заявив, що його участь у дебатах з Трампом залежить від поведінки Трампа, оскільки Трамп є єдиним претендентом від республіканців, тоді як Байден лідирує серед демократів.
Президент США Джо Байден заявив, що його участь у дебатах із Дональдом Трампом залежить від поведінки Трампа, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Це залежить від його поведінки
Контекст
Після того, як екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі відмовилася від боротьби за висування в кандидати на пост президента від Республіканської партії, Трамп залишився єдиним претендентом. Байден лідирує серед демократів. Єдиним його опонентом усередині Демократичної партії залишилася письменниця Маріанна Вільямсон.
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