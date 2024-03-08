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Байден під час виступу перед Конгресом закликав підтримувати Україну

Київ • УНН

 • 107486 перегляди

Президент Байден наголосив на рішучій у підтримці України, закликавши до єдності проти російського вторгнення та надання зброї, щоб допомогти Україні захистити себе.

Байден під час виступу перед Конгресом закликав підтримувати Україну

Під час промови перед Конгресом президент Америки Джо Байден заявив про важливість підтримки України.

Передає УНН, посилаючись на виступ президента Джо Байдена.

Деталі

У своїй промові перед Конгресом президент США Джо Байден наголосив на рішучості підтримувати Україну в контексті загостреної ситуації на сході Європи.

Почавши свою промову, президент нагадав про відсутність намірів рф завершити війну в Україні та висловив переконання, що лише через єдність та підтримку міжнародного співтовариства можна зупинити подальше наступництво путіна.

За кордоном путін просувається вперед, він вдерся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна

– заявив Джо Байден.

Також Байден підкреслив важливість НАТО як головного стовпа безпеки в регіоні. Він згадав про приєднання Фінляндії до НАТО та привітав Швецію з її нещодавнім членством в альянсі.

Президент Америки не обійшов стороною критику свого попередника Дональда Трампа, за його висловлення щодо НАТО. Байден відзначив, що такі заяви слаблять єдність альянсу та сприяють невизначеності в питаннях безпеки.

Мій попередник, президент-республіканець, казав путіну роби, що хочеш. Я вважаю це обурливим, небезпечним і неприйнятним

– зазначив Джо Байден.

Байден виступить зі зверненням "Про стан справ у державі". Говоритиме і про Україну 07.03.24, 09:07 • 26819 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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