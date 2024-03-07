Байден виступить зі зверненням "Про стан справ у державі". Говоритиме і про Україну
Київ • УНН
Сьогодні ввечері Байден виступить зі зверненням "Про стан справ у державі", в якому він планує закликати законодавців негайно ухвалити законопроект про допомогу Україні.
Сьогодні ввечері президент США Джо Байден виступить із промовою "Про стан справ у країні". Він, зокрема, планує закликати законодавців негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Про це УНН повідомляє із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр та допис Байдена у мережі Х.
Завтра (7 березня- ред.) ввечері о 21:00 я виступлю зі зверненням "Про стан справ у державі"
Я буду дуже уважною і не буду випереджати президента в його промові про стан справ у державі. Але, знаєте, президент - у тому, що стосується, звісно ж, України, - збирається й надалі доводити, що республіканці мають рухатися вперед, а спікер має винести на обговорення додатковий законопроєкт щодо національної безпеки. Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку
За словами речниці Білого дому, президент розповість про свій план щодо поліпшення життя всіх американців. Це включає, зокрема. зниження вартості послуг для американців і надання людям більшої свободи дій, зниження страхових внесків на охорону здоров'я і боротьбу з пандемією.
Bloomberg: адміністрація Байдена зважує можливість залучити 200 млн дол. з резервів Пентагону для України07.03.24, 08:56 • 30043 перегляди