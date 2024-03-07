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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден выступит с обращением "О состоянии дел в государстве". Будет говорить и об Украине

Байден выступит с обращением "О состоянии дел в государстве". Будет говорить и об Украине

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 07:07  •  2971 просмотра

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Сегодня вечером Байден выступит с обращением "О состоянии дел в государстве", в котором он планирует призвать законодателей немедленно принять законопроект о помощи Украине.

Сегодня вечером президент США Джо Байден выступит с речью "О состоянии дел в стране". Он, в частности, планирует призвать законодателей немедленно принять законопроект о помощи Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и сообщение Байдена в сети Х. 

 Завтра (7 марта - ред.) вечером в 21:00 я выступлю с обращением "О состоянии дел в государстве"

- написал Байден в соцсети X.

Я буду очень внимательной и не буду опережать президента в его речи о состоянии дел в государстве.  Но, знаете, президент - в том, что касается, конечно же, Украины, - собирается и дальше доказывать, что республиканцы должны двигаться вперед, а спикер должен вынести на обсуждение дополнительный законопроект по национальной безопасности.  Мы знаем, что это получит подавляющую поддержку

- заявила Карин Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент расскажет о своем плане по улучшению жизни всех американцев.  Это включает, в частности. снижение стоимости услуг для американцев и предоставление людям большей свободы действий, снижение страховых взносов на здравоохранение и борьбу с пандемией.

Bloomberg: администрация Байдена взвешивает возможность привлечь 200 млн долл. из резервов Пентагона для Украины7 марта 2024, 06:56 • 7433 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
pentagonПентагон
belii-domБелый дом
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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