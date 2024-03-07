Байден выступит с обращением "О состоянии дел в государстве". Будет говорить и об Украине

Сегодня вечером президент США Джо Байден выступит с речью "О состоянии дел в стране". Он, в частности, планирует призвать законодателей немедленно принять законопроект о помощи Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и сообщение Байдена в сети Х.

Завтра (7 марта - ред.) вечером в 21:00 я выступлю с обращением "О состоянии дел в государстве" - написал Байден в соцсети X.

Я буду очень внимательной и не буду опережать президента в его речи о состоянии дел в государстве. Но, знаете, президент - в том, что касается, конечно же, Украины, - собирается и дальше доказывать, что республиканцы должны двигаться вперед, а спикер должен вынести на обсуждение дополнительный законопроект по национальной безопасности. Мы знаем, что это получит подавляющую поддержку - заявила Карин Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент расскажет о своем плане по улучшению жизни всех американцев. Это включает, в частности. снижение стоимости услуг для американцев и предоставление людям большей свободы действий, снижение страховых взносов на здравоохранение и борьбу с пандемией.

Bloomberg: администрация Байдена взвешивает возможность привлечь 200 млн долл. из резервов Пентагона для Украины