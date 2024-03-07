Bloomberg: администрация Байдена взвешивает возможность привлечь 200 млн долл. из резервов Пентагона для Украины

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, сможет ли она привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку, поскольку больший пакет помощи застрял в Конгрессе, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Финансирование, как указано, "может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования".

"Дебаты по использованию небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают яростные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины", - отмечает издание.

Окончательное решение пока не принято, сказал один из собеседников.

Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности, и помощники по-прежнему считают, что если спикер поставит законопроект на голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов, сообщил представитель Совета национальной безопасности. Ожидается, что Байден повторит этот призыв вечером во время своего обращения к Конгрессу.

Дополнение

Страны Европейского Союза в настоящее время работают над планом, инициированным Чехией, по поставке около 800 тысяч боеприпасов для Украины из стран, не входящих в ЕС, по данным издания, "в ближайшие недели", после того, как они не выполнили своего обещания предоставить Украине миллион собственных артиллерийских снарядов по март.

Государства ЕС, как сообщается, предоставили примерно половину из того, что обязались, но решили нарастить мощности для производства около 1,4 миллиона единиц к концу года. Союзники также работают над тем, чтобы помочь Украине увеличить производство.