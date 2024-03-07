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Bloomberg: адміністрація Байдена зважує можливість залучити 200 млн дол. з резервів Пентагону для України

Київ • УНН

 • 30043 перегляди

Адміністрація Байдена розглядає можливість використання близько 200 мільйонів доларів з американського військового фінансування для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги застряг у Конгресі.

Bloomberg: адміністрація Байдена зважує можливість залучити 200 млн дол. з резервів Пентагону для України

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку, оскільки більший пакет допомоги застряг в Конгресі, з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Фінансування, як вказано, "може бути використане для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання".

"Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України", - зауважує видання.

Остаточного рішення поки не ухвалено, сказав один із співрозмовників.

Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроект щодо національної безпеки, і його помічники, як і раніше, вважають, що якщо спікер поставить законопроект на голосування, він буде ухвалений переважною більшістю голосів, повідомив представник Ради національної безпеки. Очікується, що Байден повторить цей заклик увечері під час свого звернення до Конгресу.

Доповнення

Країни Європейського Союзу нині працюють над планом, ініційованим Чехією, з постачання близько 800 тисяч боєприпасів для України з країн, що не входять до ЄС, за даними видання, "найближчими тижнями", після того, як вони не виконали своєї обіцянки надати Україні мільйон власних артилерійських снарядів по березень.

Держави ЄС, як повідомляється, надали приблизно половину з того, що зобов'язалися, але вирішили наростити потужності для виробництва близько 1,4 мільйона одиниць до кінця року. Союзники також працюють над тим, щоб допомогти Україні збільшити виробництво.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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