Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Во время речи перед Конгрессом президент Америки Джо Байден заявил о важности поддержки Украины.

Передает УНН, ссылаясь на выступление президента Джо Байдена.

Детали

В своей речи перед Конгрессом президент США Джо Байден подчеркнул решимость поддерживать Украину в контексте обостренной ситуации на востоке Европы.

Начав свою речь, президент напомнил об отсутствии намерений рф завершить войну в Украине и выразил убеждение, что только через единство и поддержку международного сообщества можно остановить дальнейшее преемничество путина.

За рубежом путин продвигается вперед, он вторгся в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что путин остановится в Украине, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить путина, если мы поддержим Украину и предоставим оружие, необходимое ей для защиты. Это все, что просит Украина - заявил Джо Байден.

Также Байден подчеркнул важность НАТО как главного столпа безопасности в регионе. Он упомянул о присоединении Финляндии к НАТО и поздравил Швецию с ее недавним членством в альянсе.

Президент Америки не обошел стороной критику своего предшественника Дональда Трампа, за его высказывания относительно НАТО. Байден отметил, что такие заявления ослабляют единство альянса и способствуют неопределенности в вопросах безопасности.

Мой предшественник, президент-республиканец, говорил Путину делай, что хочешь. Я считаю это возмутительным, опасным и неприемлемым - отметил Джо Байден.

Байден выступит с обращением "О состоянии дел в государстве". Будет говорить и об Украине