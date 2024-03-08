Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом
Киев • УНН
Президент Байден отметил решительную поддержку Украины, призвав к единству против российского вторжения и предоставление оружия, чтобы помочь Украине защитить себя.
Во время речи перед Конгрессом президент Америки Джо Байден заявил о важности поддержки Украины.
Передает УНН, ссылаясь на выступление президента Джо Байдена.
Детали
В своей речи перед Конгрессом президент США Джо Байден подчеркнул решимость поддерживать Украину в контексте обостренной ситуации на востоке Европы.
Начав свою речь, президент напомнил об отсутствии намерений рф завершить войну в Украине и выразил убеждение, что только через единство и поддержку международного сообщества можно остановить дальнейшее преемничество путина.
За рубежом путин продвигается вперед, он вторгся в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что путин остановится в Украине, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить путина, если мы поддержим Украину и предоставим оружие, необходимое ей для защиты. Это все, что просит Украина
Также Байден подчеркнул важность НАТО как главного столпа безопасности в регионе. Он упомянул о присоединении Финляндии к НАТО и поздравил Швецию с ее недавним членством в альянсе.
Президент Америки не обошел стороной критику своего предшественника Дональда Трампа, за его высказывания относительно НАТО. Байден отметил, что такие заявления ослабляют единство альянса и способствуют неопределенности в вопросах безопасности.
Мой предшественник, президент-республиканец, говорил Путину делай, что хочешь. Я считаю это возмутительным, опасным и неприемлемым
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