Легендарный кот-блогер Степан сегодня, 16 ноября, отметил своё 18-летие. Степан с нетерпением ждёт поздравлений от подписчиков, а также показал шоколадный тортик, который ему приготовили на день рождения. Об этом он сообщил в Instagram, передаёт УНН.

Друзья, мне сегодня 18. Да-да, я именинник. Happy birthday to me. 18, а я всё ещё красавчик, в отличной форме и почти как новенький. Интересно, сколько это в кошачьих годах? С нетерпением жду ваших поздравлений, комплиментов и много обнимашек - говорится в аккаунте кота.

Кот также показал шоколадный тортик, который ему испекла "мама", украшенный мышками.

Мой любимый декор - добавил Степан.

Дополнение

Кот Степан — украинский кот, получивший мировую популярность в соцсетях благодаря невозмутимому характеру. У него более полутора миллионов подписчиков в TikTok и Instagram.

Степан родился в 2008 году в Харькове, его владелица Анна нашла его маленьким котёнком. С тех пор он живёт с ней. В 2020 году, в период карантина, владелица сняла с котом первое видео, которое набрало несколько миллионов просмотров. С тех пор она почти ежедневно публикует новые фотографии и видео кота, придумывая новые образы для Степана.

В ноябре 2021 года о коте написала певица Бритни Спирс. Публикация собрала более 1,1 млн отметок "Нравится" и почти девять тысяч комментариев. Ранее в своих соцсетях о харьковском коте также упоминали модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, Степан с Анной эвакуировались в Польшу и с помощью Всемирной ассоциации инфлюенсеров и блогеров нашли убежище во Франции.

18 мая Степан получил мировую премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022" и сделал совместное фото с известным блогером Хаби Ламе.

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