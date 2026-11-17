В ноябре Россия может применить против Украины около 6,5 тыс. реактивных беспилотников типа "Шахед". Это примерно в 12 раз больше, чем в августе, когда было зафиксировано 530 таких дронов. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг наращивает интенсивность ударов по Украине ещё до начала зимы. При этом количество атак возрастает в разы, а российские войска используют для обстрелов различные типы вооружения.

И для понимания: в августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "Шахедов" из России, в ноябре, поскольку динамика движется, будет 6,5 тысячи. А ещё добавьте туда управляемые авиабомбы, а ещё добавьте регулярные атаки ракетами и баллистическими - сказал глава правительства.

Он добавил, что Россия применяет против украинских городов десятки тысяч FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

Напомним

За прошедшую неделю россияне применили против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 авиабомб и 15 ракет различных типов.

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