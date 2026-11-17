Спикер российского диктатора путина дмитрий песков согласился со словами главы Белого дома Дональда Трампа о том, что рф могла бы «действовать жестче» в отношении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

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По словам пескова, «можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче».

Представитель также сообщил, что сравнение запланированной встречи лидеров рф, США и КНР с «Ялтой» — это «политологические упражнения, не имеющие ничего общего с реальностью».

По словам пескова, уже согласованы главные темы трехсторонней встречи, которая пройдет на полях АТЭС уже в ближайшие дни. При этом «часть переговоров будет открыта для СМИ».

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин «немного отступает в вопросе Украины», несмотря на то, что «он мог бы действовать гораздо жестче».

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