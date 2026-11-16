Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения, в частности отсутствием туалетов в домах у миллионов россиян. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

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Он заявил, что руководство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, даже тех, о которых раньше не слышало, чем условиями жизни собственных граждан.

Они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем о 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета - написал польский министр.

Сикорский связал такую ситуацию с политическими приоритетами российской власти.

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