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кремль хочет захватывать новые города, пока у 11 млн россиян нет туалета дома — Сикорский

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Радослав Сикорский заявил, что кремль больше сосредоточен на захвате иностранных городов, чем на условиях жизни россиян. По его словам, у 11 млн граждан рф нет туалета дома.

кремль хочет захватывать новые города, пока у 11 млн россиян нет туалета дома — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения, в частности отсутствием туалетов в домах у миллионов россиян. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Он заявил, что руководство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, даже тех, о которых раньше не слышало, чем условиями жизни собственных граждан.

Они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем о 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета

- написал польский министр.

Сикорский связал такую ситуацию с политическими приоритетами российской власти.

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Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Радослав Сикорский
Польша