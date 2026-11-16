кремль хочет захватывать новые города, пока у 11 млн россиян нет туалета дома — Сикорский
Киев • УНН
Радослав Сикорский заявил, что кремль больше сосредоточен на захвате иностранных городов, чем на условиях жизни россиян. По его словам, у 11 млн граждан рф нет туалета дома.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения, в частности отсутствием туалетов в домах у миллионов россиян. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Он заявил, что руководство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, даже тех, о которых раньше не слышало, чем условиями жизни собственных граждан.
Они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем о 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета
Сикорский связал такую ситуацию с политическими приоритетами российской власти.
Не только Украина и страны Балтии: россия хочет исключения Финляндии из НАТО и изменения границ Молдовы13.11.26, 13:56 • 8865 просмотров