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Не только Украина и страны Балтии: россия хочет исключения Финляндии из НАТО и изменения границ Молдовы

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

российские требования включают контроль над всем Донбассом и отказ Украины от евроатлантической интеграции. москва также требует ограничить активность НАТО в Балтийском регионе, исключить из Альянса Финляндию и расчленить Молдову.

Не только Украина и страны Балтии: россия хочет исключения Финляндии из НАТО и изменения границ Молдовы

россия требует от НАТО не только не включать Украину в свой состав, но и исключить из Альянса Финляндию, а также отказаться от размещения военных баз НАТО в странах Балтии. Об этом шла речь во время переговоров российских властей на неофициальных переговорах о прекращении российско-украинской войны, сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, россияне требуют полного контроля над всем Донбассом, включая территории, которые контролирует Украина. Также российский план предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а также выход Финляндии из альянса.

Кроме того, россияне требуют официального отказа Украины от интеграции в НАТО, закрепления внеблокового статуса в Конституции Украины, "демилитаризации" морских портов Николаевской и Одесской областей. Фактически это означает невозможность Украины использовать их в качестве военно-морских баз.

В то же время требования кремля касаются не только Украины, стран Балтии и Финляндии, но также Молдовы и беларуси. В частности, москва предлагает превратить Молдову в федеративное государство, в состав которого войдут сама Молдова, а также автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. В случае вступления страны в ЕС или присоединения Молдовы к Румынии Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести "референдумы о независимости".

В обмен на это рф предлагает вывести свои войска из Приднестровского региона, находящиеся там с 1992 года. Кроме того, москва предлагает вывести ядерное оружие из беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности.

Однако следует отметить, что речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах.

Дополнительно

кремль не впервые озвучивает подобные мысли относительно Молдовы. Еще в 2003 году дмитрий козак (тогда - первый заместитель, а впоследствии - заместитель руководителя администрации президента российской федерации) по поручению путина предлагал Молдове и Приднестровью подписать меморандум об окончательном прекращении конфликта в регионе. Этот план предусматривал:

  • создание асимметричного федеративного государства в составе Молдовы, Приднестровья и Гагаузии с широкими правами последних субъектов;
    • нейтралитет Молдовы и, де-факто, ликвидацию ее вооруженных сил;
      • присутствие российских войск в Приднестровье в течение 20 лет в качестве "миротворцев";
        • предоставление русскому языку равноправного статуса наравне с румынским языком.

          Однако тогдашний президент Молдовы, представитель Компартии Владимир Воронин под давлением оппозиции отказался от подписания этого плана.

          Напомним

          США обратились к россии с просьбой подготовить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой, которое предусматривало бы шаги со стороны рф, направленные на снижение напряженности на континенте.

          Евгений Устименко

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