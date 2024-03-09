Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом
Киев • УНН
Байден заявил, что его участие в дебатах с Трампом зависит от поведения Трампа, поскольку Трамп является единственным претендентом от республиканцев, тогда как Байден лидирует среди демократов.
Президент США Джо Байден заявил, что его участие в дебатах с Дональдом Трампом зависит от поведения Трампа, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Это зависит от его поведения
Контекст
После того, как экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за выдвижение в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, Трамп остался единственным претендентом. Байден лидирует среди демократов. Единственным его оппонентом внутри Демократической партии осталась писательница Марианна Уильямсон.
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