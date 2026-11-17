Джерело: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин курив і посміхався на опублікованих 17 листопада фото під час відвідин гірськолижного курорту неподалік північного кордону з Китаєм, у той час, як президент США Дональд Трамп натякнув на можливу зустріч між ними цього тижня у Китаї. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

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Перед від'їздом до Китаю президент США Трамп, який зустрічався з Кімом тричі за свій перший термін, залишив відкритою можливість зустрічі з північнокорейським лідером.

"Можливо, ми зустрінемося і з Кім Чен Ином, тож це буде добре", - сказав Трамп журналістам, додавши, що рішення про поїздку Кіма ухвалюватиме китайський "глава Сі".

Поки Трамп робив ці заяви, північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім та його родина у супроводі партійних чиновників відвідали туристичну зону неподалік північного кордону з Китаєм у неділю та понеділок.

На фотографіях, опублікованих офіційним Корейським центральним інформаційним агентством (KCNA), Кім сидить у шкіряному кріслі, посміхається, з сигаретою в руці та в сонцезахисних окулярах, ймовірно, на гірськолижному курорті, а його дружина Лі Соль Чжу стоїть позаду нього.

На іншій фотографії зображено його юну дочку Чжу Е, яку, за даними сеульської розвідки, готують до ролі наступниці Кіма. Вона каталася на лижах із гори у білому костюмі, але без шолома.

Джерело: KCNA via NK News

Місто Самджіон розташоване недалеко від китайського кордону і поряд з горою Пекту, яку північнокорейці вважають священним місцем народження батька Кіма, Чен Іра.

Як повідомило KCNA, під час огляду курорту, включаючи гірськолижні центри та готелі, Кім "висловив велике задоволення, сказавши, що всі споруди справді бездоганні, оскільки збудовані з великою ретельністю".

"Чим більше він дивився на це, тим більше захоплювався захоплюючими краєвидами, що нагадують місто в лісі", - ідеться у повідомленні.

Хоча візит Кіма відбувся недалеко від Китаю, де в південному місті Шеньчжень відбувається саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), експерти вважають малоймовірним, що він був спрямований на сигналізування про плани поїздки на саміт.

Відстань по прямій між двома містами становить понад 2500 кілометрів.

"У повідомленні KCNA немає жодних послань, адресованих Сполученим Штатам, і немає жодних ознак підготовки до зустрічі", - заявив агентству AFP Хон Мін, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання.

"Тому візит Кіма важко розглядати як підготовку до будь-якої зустрічі між Північною Кореєю та США цього тижня", - додав він.

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