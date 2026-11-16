Сі, Трамп і путін на саміті обговорять "мир у світі" - Пекін

Саміт глави Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна в китайському Шеньчжені цього тижня охопить теми "проривного значення", включаючи "збереження миру у світі". Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Підтвердження тристоронніх переговорів у четвер, 19 листопада, що відбудуться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), як вказує видання, закріплює статус Сі як світового впливового гравця, на тлі того, як він головує на заходах у блискучому південному технологічному центрі Шеньчжені.

Теми для обговорення далеко не зрозумілі, але багато хто, включаючи генерального секретаря ООН, сподівається, що денуклеаризація буде обговорена між трьома найбільшими ядерними державами світу.

Китай, рф і США відмовилися погоджувати порядок денний саміту Сі, путіна і Трампа - ЗМІ

Під час телефонної розмови цього тижня головний дипломат Китаю Ван Ї та державний секретар США Марко Рубіо "погодилися щодо важливості змістовних розмов на рівні лідерів для просування таких цілей, як мир і денуклеаризація", повідомив Державний департамент США.

Китай був останнім із трьох держав, хто підтвердив проведення тристоронньої зустрічі, і в його заяві не було підтверджено конкретних пунктів порядку денного.

"[Лідери] поглиблено обміняються думками щодо збереження миру у світі та сприяння стратегічній стабільності у відносинах між великими державами, що має проривне значення, - сказала речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін. - Тісніша комунікація між Китаєм, росією та Сполученими Штатами, а також врегулювання розбіжностей та стабілізація відносин, служить інтересам усіх трьох країн".

кремль заявив, що "значення та символізм цієї зустрічі важко переоцінити".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що якщо три лідери "дійсно зобов’яжуться досягти змістовної денуклеаризації, це буде великим досягненням для світу".

Однак багато аналітиків застерігають від необхідності пом'якшити очікування щодо значного прориву.

Сі буде "насолоджуватися сяйвом Китаю, який виступатиме організатором та визначатиме порядок денний", написав Раян Хасс з аналітичного центру Інститут Брукінгса в одному з таких коментарів. Однак "символізм може виявитися більш довговічним, ніж суть цієї зустрічі".

Три лідери підійдуть до переговорів з дуже різними пріоритетами, розповів Сяоюй Пу з Університету Невади газеті The Guardian.

Китай відхилив попередні спроби втягнутися в переговори щодо ядерної зброї з росією та США, які мають більші запаси. Трамп, однак, заявив, що хоче поговорити про денуклеаризацію, а також про американо-ізраїльську війну з Іраном. Китай, головний економічний партнер Тегерана, прагнув стати посередником у конфлікті та заявляє, що уникнення повернення до воєнних дій є "головним пріоритетом".

Натомість, як зазначається, питання вторгнення росії в Україну може взагалі не порушуватися, попри те, що путін, як повідомляється, цього бажає.

Американські чиновники кажуть, що Трамп, як очікується, не порушуватиме це питання, а президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що Сі проявив "роздратування" на нещодавній зустрічі, коли виникла ідея тристоронніх переговорів, що охоплюють Україну.

Для Сі "значна частина політичної вигоди" полягатиме просто в "здатності привести путіна та Трампа за стіл переговорів", сказав CNBC Пітер Александер, керуючий директор Z-Ben Advisors з Шанхаю.

Wall Street Journal минулого тижня повідомила, що адміністрація Трампа відхилила вимоги Пекіна про те, щоб саміт був чітко спланований, з підготовленими заявами та не надто просторим для обговорення.

Сарі Архо Гаврен з аналітичного центру Royal United Services Institute написала у X: "Китай не любить сюрпризів і хоче переконатися, що ні Трамп, ні путін не перетягнуть на себе всю увагу від приймаючої сторони. Понад те, Сі не хоче бути втягнутим у дискусію про Україну чи щось інше, до чого він не готовий".

Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі 19 листопада – стало відомо, що обговорять лідери