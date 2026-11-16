Саммит главы Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина в китайском Шэньчжэне на этой неделе охватит темы "прорывного значения", включая "сохранение мира в мире". Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Подтверждение трехсторонних переговоров в четверг, 19 ноября, которые состоятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), как указывает издание, закрепляет статус Си как влиятельного мирового игрока на фоне того, как он председательствует на мероприятиях в блестящем южном технологическом центре Шэньчжэне.

Темы для обсуждения далеко не ясны, однако многие, включая генерального секретаря ООН, надеются, что денуклеаризация будет обсуждаться между тремя крупнейшими ядерными державами мира.

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Во время телефонного разговора на этой неделе главный дипломат Китая Ван И и государственный секретарь США Марко Рубио "согласились относительно важности содержательных разговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация", сообщил Государственный департамент США.

Китай был последним из трех государств, кто подтвердил проведение трехсторонней встречи, и в его заявлении не были подтверждены конкретные пункты повестки дня.

"[Лидеры] углубленно обменяются мнениями относительно сохранения мира в мире и содействия стратегической стабильности в отношениях между великими державами, что имеет прорывное значение, — сказала представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. — Более тесная коммуникация между Китаем, россией и Соединенными Штатами, а также урегулирование разногласий и стабилизация отношений служат интересам всех трех стран".

кремль заявил, что "значение и символизм этой встречи трудно переоценить".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что если три лидера "действительно обязуются достичь содержательной денуклеаризации, это будет большим достижением для мира".

Однако многие аналитики предостерегают от необходимости снизить ожидания относительно значительного прорыва.

Си будет "наслаждаться сиянием Китая, который выступит организатором и будет определять повестку дня", написал Райан Хасс из аналитического центра Институт Брукингса в одном из таких комментариев. Однако "символизм может оказаться более долговечным, чем суть этой встречи".

Три лидера подойдут к переговорам с очень разными приоритетами, рассказал Сяоюй Пу из Университета Невады газете The Guardian.

Китай отверг предыдущие попытки вовлечь его в переговоры о ядерном оружии с россией и США, которые имеют большие запасы. Трамп, однако, заявил, что хочет поговорить о денуклеаризации, а также об американо-израильской войне с Ираном. Китай, главный экономический партнер Тегерана, стремился стать посредником в конфликте и заявляет, что предотвращение возвращения к военным действиям является "главным приоритетом".

Вместо этого, как отмечается, вопрос вторжения россии в Украину может вообще не подниматься, несмотря на то, что путин, как сообщается, этого хочет.

Американские чиновники говорят, что Трамп, как ожидается, не будет поднимать этот вопрос, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что Си проявил "раздражение" на недавней встрече, когда возникла идея трехсторонних переговоров, охватывающих Украину.

Для Си "значительная часть политической выгоды" будет заключаться просто в "способности привести путина и Трампа за стол переговоров", сказал CNBC Питер Александер, управляющий директор Z-Ben Advisors из Шанхая.

Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила, что администрация Трампа отклонила требования Пекина о том, чтобы саммит был четко спланирован, с подготовленными заявлениями и не слишком широким пространством для обсуждения.

Сари Архо Гаврен из аналитического центра Royal United Services Institute написала в X: "Китай не любит сюрпризов и хочет убедиться, что ни Трамп, ни путин не перетянут на себя все внимание от принимающей стороны. Более того, Си не хочет быть втянутым в дискуссию об Украине или о чем-либо еще, к чему он не готов".

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