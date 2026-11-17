Источник: KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курил и улыбался на опубликованных 17 ноября фотографиях во время посещения горнолыжного курорта неподалеку от северной границы с Китаем, в то время как президент США Дональд Трамп намекнул на возможную встречу между ними на этой неделе в Китае. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Перед отъездом в Китай президент США Трамп, который трижды встречался с Кимом во время своего первого срока, оставил открытой возможность встречи с северокорейским лидером.

"Возможно, мы встретимся и с Ким Чен Ыном, так что это будет хорошо", — сказал Трамп журналистам, добавив, что решение о поездке Кима будет принимать китайский "глава Си".

Пока Трамп делал эти заявления, северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким и его семья в сопровождении партийных чиновников посетили туристическую зону неподалеку от северной границы с Китаем в воскресенье и понедельник.

На фотографиях, опубликованных официальным Центральным телеграфным агентством Кореи (KCNA), Ким сидит в кожаном кресле, улыбается, с сигаретой в руке и в солнцезащитных очках, вероятно, на горнолыжном курорте, а его жена Ли Соль Чжу стоит позади него.

На другой фотографии изображена его юная дочь Чжу Э, которую, по данным сеульской разведки, готовят к роли преемницы Кима. Она каталась на лыжах с горы в белом костюме, но без шлема.

Источник: KCNA via NK News

Город Самджион расположен недалеко от китайской границы и рядом с горой Пэктусан, которую северокорейцы считают священным местом рождения отца Кима, Ким Чен Ира.

Как сообщило KCNA, во время осмотра курорта, включая горнолыжные центры и гостиницы, Ким "выразил большое удовлетворение, сказав, что все сооружения действительно безупречны, поскольку построены с большой тщательностью".

"Чем больше он смотрел на это, тем больше восхищался захватывающими видами, напоминающими город в лесу", — говорится в сообщении.

Хотя визит Кима состоялся недалеко от Китая, где в южном городе Шэньчжэнь проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), эксперты считают маловероятным, что он был направлен на то, чтобы сигнализировать о планах поездки на саммит.

Расстояние по прямой между двумя городами составляет более 2500 километров.

"В сообщении KCNA нет никаких посланий, адресованных Соединенным Штатам, и нет никаких признаков подготовки к встрече", — заявил агентству AFP Хон Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения.

"Поэтому визит Кима трудно рассматривать как подготовку к какой-либо встрече между Северной Кореей и США на этой неделе", — добавил он.

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