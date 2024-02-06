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Трамп заявив, що хоче негайно провести дебати з Байденом

Трамп заявив, що хоче негайно провести дебати з Байденом

Київ • УНН

 • 27010 перегляди

Трамп хоче негайних дебатів з президентом Байденом, щоб обговорити політику, яка може принести користь країні.

Колишній президент Дональд Трамп, який відмовився брати участь у дебатах із будь-якими зі своїх суперників за номінацію від Республіканської партії, заявив, що хоче негайно провести дебати з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Я хотів би дебатувати з ним зараз. Ми повинні дебатувати на благо країни,

- заявив Трамп в інтерв’ю.

Деталі

Журналісти також поцікавилися думкою чинного президента Джо Байдена щодо дебатів із Трампом.

Якби я був на його місці, я теж хотів би дебатувати зі мною. Йому просто більше нема чим зайнятися,

- заявив Байден.

Попри те, що Трамп є абсолютним фаворитом у перегонах за номінацію від Республіканської партії на виборах 5 листопада, щоб кинути виклик Байдену, він ще не забезпечив собі номінацію та відхилив запит своєї суперниці Ніккі Хейлі про дебати.

У відповідь на відмову Трампа штаб Гейлі відреагував заявою, що він "занадто боягузливий" для дебатів із нею.

Тепер настав час для Трампа взятися за розум і погодитися на дебати з Ніккі Гейлі. Ніккі готова зіставити свій консервативний досвід і бачення сильної та гордої Америки з кампанією Трампа, сповненою хаосу і вендет,

- зазначила представниця штабу Гейлі Олівія Перес-Кубас.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден здобув перемогу на праймеріз у Південній Кароліні. Чинний голова набрав близько 97% голосів. Його опоненти — член палати представників від Міннесоти Дін Філліпс та письменниця Маріанна Вільямсон — не змогли подолати позначку 2%.

Виборці кажуть, що ні Байден, ні Трамп не мають балотуватися в 2024 році - опитування25.04.23, 19:18 • 482086 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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