Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Бывший президент Дональд Трамп, который отказался участвовать в дебатах с любыми из своих соперников за номинацию от Республиканской партии, заявил, что хочет немедленно провести дебаты с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Я хотел бы дебатировать с ним сейчас. Мы должны дебатировать на благо страны, - заявил Трамп в интервью.

Детали

Журналисты также поинтересовались мнением действующего президента Джо Байдена относительно дебатов с Трампом.

Если бы я был на его месте, я тоже хотел бы дебатировать со мной. Ему просто больше нечем заняться, - заявил Байден.

Несмотря на то, что Трамп является абсолютным фаворитом в гонке за номинацию от Республиканской партии на выборах 5 ноября, чтобы бросить вызов Байдену, он еще не обеспечил себе номинацию и отклонил запрос своей соперницы Никки Хейли о дебатах.

В ответ на отказ Трампа штаб Хейли отреагировал заявлением, что он "слишком труслив" для дебатов с ней.

Теперь настало время для Трампа взяться за ум и согласиться на дебаты с Никки Хейли. Никки готова сопоставить свой консервативный опыт и видение сильной и гордой Америки с кампанией Трампа, полной хаоса и вендетт, - отметила представитель штаба Хейли Оливия Перес-Кубас.

Напомним

Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз в Южной Каролине. Действующий глава набрал около 97% голосов. Его оппоненты - член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон - не смогли преодолеть отметку 2%.

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