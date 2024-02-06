Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  119675 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  139735 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  132245 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  141611 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  250286 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  342461 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  329509 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  288797 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282114 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  230010 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.

Новости Мира •   •  16774 просмотра
Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине

россияне усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Невское и Белогоровка на Луганщине, по словам главы Луганской областной военной администрации, обстрелы ведутся почти круглосуточно.

Война •   •  18162 просмотра
Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине

В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ

Российский военнослужащий застрелил своего сослуживца из автомата на позициях воинской части в селе Заболотовка Курской области.

Криминал и ЧП •   •  16101 просмотра
В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ

Британское грузовое судно атаковали в Красном море

Британское грузовое судно было атаковано беспилотным летательным аппаратом в Красном море вблизи Йемена, экипаж не пострадал.

Новости Мира •   •  18527 просмотра
Британское грузовое судно атаковали в Красном море

На российской белгородщине заявили об атаке дронов: что известно

россия сообщила о перехвате 7 беспилотников над белгородской областью 6 февраля. Один из них взорвался в губкине, повредив дома.

Война •   •  19101 просмотра
На российской белгородщине заявили об атаке дронов: что известно

В четырех портах россии ввели чрезвычайный режим: боятся атак БПЛА

россия ввела режим чрезвычайной ситуации в четырех портах ленинградской области из-за опасений потенциальных атак беспилотников со стороны Украины.

Новости Мира •   •  18089 просмотра
В четырех портах россии ввели чрезвычайный режим: боятся атак БПЛА

Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников

Президент Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих призыву на военную службу.

Война •   •  25377 просмотра
Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников

россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады

Россияне попытались запустить ракету по Вознесенскому району Николаевской области, но она была перехвачена Силами обороны, а две общины попали под вражеский обстрел, обошлось без жертв.

Война •   •  21866 просмотра
россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады

В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА

По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 5 февраля в Авдеевке Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя.

Война •   •  20830 просмотра
В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА

На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.

Война •   •  20996 просмотра
На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак