Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом
Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.
Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине
россияне усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Невское и Белогоровка на Луганщине, по словам главы Луганской областной военной администрации, обстрелы ведутся почти круглосуточно.
В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ
Российский военнослужащий застрелил своего сослуживца из автомата на позициях воинской части в селе Заболотовка Курской области.
Британское грузовое судно атаковали в Красном море
Британское грузовое судно было атаковано беспилотным летательным аппаратом в Красном море вблизи Йемена, экипаж не пострадал.
На российской белгородщине заявили об атаке дронов: что известно
россия сообщила о перехвате 7 беспилотников над белгородской областью 6 февраля. Один из них взорвался в губкине, повредив дома.
В четырех портах россии ввели чрезвычайный режим: боятся атак БПЛА
россия ввела режим чрезвычайной ситуации в четырех портах ленинградской области из-за опасений потенциальных атак беспилотников со стороны Украины.
Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников
Президент Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих призыву на военную службу.
россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады
Россияне попытались запустить ракету по Вознесенскому району Николаевской области, но она была перехвачена Силами обороны, а две общины попали под вражеский обстрел, обошлось без жертв.
В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 5 февраля в Авдеевке Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя.
На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак
По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.