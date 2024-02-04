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Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні

Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні

Київ • УНН

 • 107994 перегляди

Президент Байден отримав близько 97% голосів на праймеріз демократів у Південній Кароліні, забезпечивши собі більше делегатів, оскільки він прагне до реномінації.

Президент США Джо Байден здобув перемогу на праймеріз у Південній Кароліні. Чинний голова набрав близько 97% голосів, повідомляє The Associated Press, передає УНН.

Деталі

Його опоненти — член палати представників від Міннесоти Дін Філліпс та письменниця Маріанна Вільямсон  — не змогли подолати позначку 2%.

У Південній Кароліні розігруються голоси 55 делегатів, їх буде розподілено між політиками пропорційно після завершення підрахунку бюлетенів. Для формального висування своєї кандидатури у президенти на партійному з'їзді, який пройде в Чикаго 18-22 серпня, Байдену потрібно отримати щонайменше 1,969 голосу делегатів.

Доповнення

23 січня відбулися праймеріз у Нью-Гемпширі, де Байден також здобув перемогу, набравши 63,9% голосів. Однак Національний комітет Демократичної партії позбавив штат делегатів після того, як місцева влада відмовилася перенести голосування на пізніші дати. Уряд Нью-Гемпшира не пішов на поступки, пославшись на місцевий закон від 1975 року, згідно з яким праймеріз у штаті повинні проводитися мінімум на тиждень раніше, ніж у інших суб'єктах США.

З цієї причини ім'я Байдена не було у бюлетенях, але його прихильники закликали виборців від руки вписати ім'я президента до бюлетеня

Виборці кажуть, що ні Байден, ні Трамп не мають балотуватися в 2024 році - опитування25.04.23, 19:18 • 482086 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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