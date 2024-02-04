Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні
Київ • УНН
Президент Байден отримав близько 97% голосів на праймеріз демократів у Південній Кароліні, забезпечивши собі більше делегатів, оскільки він прагне до реномінації.
Президент США Джо Байден здобув перемогу на праймеріз у Південній Кароліні. Чинний голова набрав близько 97% голосів, повідомляє The Associated Press, передає УНН.
Деталі
Його опоненти — член палати представників від Міннесоти Дін Філліпс та письменниця Маріанна Вільямсон — не змогли подолати позначку 2%.
У Південній Кароліні розігруються голоси 55 делегатів, їх буде розподілено між політиками пропорційно після завершення підрахунку бюлетенів. Для формального висування своєї кандидатури у президенти на партійному з'їзді, який пройде в Чикаго 18-22 серпня, Байдену потрібно отримати щонайменше 1,969 голосу делегатів.
Доповнення
23 січня відбулися праймеріз у Нью-Гемпширі, де Байден також здобув перемогу, набравши 63,9% голосів. Однак Національний комітет Демократичної партії позбавив штат делегатів після того, як місцева влада відмовилася перенести голосування на пізніші дати. Уряд Нью-Гемпшира не пішов на поступки, пославшись на місцевий закон від 1975 року, згідно з яким праймеріз у штаті повинні проводитися мінімум на тиждень раніше, ніж у інших суб'єктах США.
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