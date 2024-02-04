Байден победил на праймериз в Южной Каролине

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  153474 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  243174 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  253527 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  221314 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  220312 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  196242 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  160374 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  161804 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  175290 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170943 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Байден победил на праймериз в Южной Каролине

Президент Байден получил около 97% голосов на праймериз демократов в Южной Каролине, обеспечив себе больше делегатов, поскольку он стремится к реноминации.

Политика •   •  4613 просмотра
Байден победил на праймериз в Южной Каролине

В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта

27 стран-членов ЕС единогласно одобрили первый в мире комплексный набор правил для регулирования искусственного интеллекта.

Политика •   •  4219 просмотра
В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта

4 февраля: День отказа от ненужных отношений, День неандертальца, День неандертальца

День отказа от ненужных отношений - это не только о разрыве с человеком, которого, как вам казалось, вы любили, но и о начале нового этапа в жизни, где самоуважение и счастье являются приоритетными.

УНН Lite •   •  6548 просмотра
4 февраля: День отказа от ненужных отношений, День неандертальца, День неандертальца

Последний принц Италии умер в Женеве в возрасте 86 лет

Последний принц Италии Витторио Эмануэль Савойский умер в Женеве в возрасте 86 лет.

Новости Мира •   •  7825 просмотра
Последний принц Италии умер в Женеве в возрасте 86 лет

Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции

Два пилота погибли, когда их вертолет, принадлежавший Генеральному управлению авиационной безопасности Турции, разбился в городе Газиантеп, тогда как находившийся на борту техник выжил, но получил ранения.

Общество •   •  9368 просмотра
Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции

В Афинах возле Министерства труда взорвалась бомба возле Министерства труда

Группа анархистов взяла на себя ответственность за самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало возле Министерства труда в Афинах, при этом никто не пострадал, но здание было повреждено.

Новости Мира •   •  8457 просмотра
В Афинах возле Министерства труда взорвалась бомба возле Министерства труда

Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек

По сообщениям, в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибло 40 человек.

Война •   •  14749 просмотра
Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек

Лидеров России, Ирана и AfD не пригласили на Мюнхенские переговоры по безопасности

Лидеры России, Ирана и AfD не были приглашены на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия интереса к переговорам.

Новости Мира •   •  10099 просмотра
Лидеров России, Ирана и AfD не пригласили на Мюнхенские переговоры по безопасности

Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов

На прошлой неделе саперы Министерства обороны обезвредили более 2500 взрывоопасных предметов во время разминирования территории в освобожденных регионах Украины.

Война •   •  13004 просмотра
Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов

Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс защитил недавние совместные американо-британские удары по объектам хуситов в Йемене как пропорциональный ответ на атаки хуситов.

Война •   •  13084 просмотра
Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам