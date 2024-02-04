Байден победил на праймериз в Южной Каролине

Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз в Южной Каролине. Действующий глава набрал около 97% голосов, сообщает The Associated Press, передает УНН.

Детали

Его оппоненты - член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон - не смогли преодолеть отметку 2%.

В Южной Каролине разыгрываются голоса 55 делегатов, они будут распределены между политиками пропорционально после завершения подсчета бюллетеней. Для формального выдвижения своей кандидатуры в президенты на партийном съезде, который пройдет в Чикаго 18-22 августа, Байдену нужно получить не менее 1,969 голоса делегатов.

Дополнение

23 января состоялись праймериз в Нью-Гемпшире, где Байден также одержал победу, набрав 63,9% голосов. Однако Национальный комитет Демократической партии лишил штат делегатов после того, как местные власти отказались перенести голосование на более поздние даты. Правительство Нью-Гемпшира не пошло на уступки, сославшись на местный закон от 1975 года, согласно которому праймериз в штате должны проводиться минимум на неделю раньше, чем в других субъектах США.

По этой причине имя Байдена не было в бюллетенях, но его сторонники призвали избирателей от руки вписать имя президента в бюллетень

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