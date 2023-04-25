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Избиратели говорят, что ни Байден, ни Трамп не должны баллотироваться в 2024 году - опрос

Избиратели говорят, что ни Байден, ни Трамп не должны баллотироваться в 2024 году - опрос

Киев • УНН

 • 482082 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Около половины американских демократов говорят, что президент Джо Байден не должен баллотироваться на второй срок в следующем году и что он слишком стар, чтобы баллотироваться, показал опрос Reuters/Ipsos, передает УНН.

Детали

Трехдневный опрос общественного мнения, завершенный в понедельник, за день до того, как Байден объявил о своей заявке на переизбрание, показал, что американская общественность без энтузиазма относится к перспективе реванша между Байденом и его предшественником и нынешним ведущим соперником-республиканцем Дональдом Трампом.

Согласно общенациональному опросу, среди своих партий 44% зарегистрированных респондентов-демократов заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок, по сравнению с 34% республиканцев, которые заявили, что Трампу не следует снова баллотироваться.

С момента вступления в должность в январе 2021 года Байдена преследует высокая инфляция и низкие рейтинги одобрения. Всего 41% респондентов, в том числе 74% демократов и 10% республиканцев, одобрили его работу на посту президента.

Ожидается, что Байден столкнется со слабой оппозицией в борьбе за выдвижение кандидатуры в президенты от Демократической партии после того, как ему приписывают помощь партии в более высоких, чем ожидалось, результатах на выборах в Конгресс 2022 года. Демократы потеряли контроль над Палатой представителей, но сохранили большинство в Сенате.

Байден - самый старый человек, занимавший Белый дом. Шестьдесят один процент зарегистрированных демократов в опросе сказали, что он слишком стар, чтобы работать в правительстве.

Для сравнения, только 35% зарегистрированных республиканцев считают, что 76-летний Трамп слишком стар.

Трамп является лидером в выдвижении от республиканцев и был выбран 50% зарегистрированных республиканцев в опросе, за ним следует губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого поддержали 24%, хотя он еще не выдвинул свою кандидатуру.

В гипотетическом состязании лицом к лицу Байден опередил бы Трампа с 43% против 38% среди зарегистрированных избирателей. Байден также лидирует среди независимых избирателей.

В опросе Reuters/Ipsos приняли участие 1005 взрослых жителей США, в том числе 445 демократов и 361 республиканец.

Добавим

Байден победил Трампа в 2020 году, выиграв Коллегию избирателей со счетом 306 против 232. Он победил в колеблющихся штатах Пенсильвания и Джорджия и превзошел Трампа, набрав более 7 миллионов голосов на национальном уровне, набрав 51,3% голосов избирателей.

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