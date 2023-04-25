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Виборці кажуть, що ні Байден, ні Трамп не мають балотуватися в 2024 році - опитування

Виборці кажуть, що ні Байден, ні Трамп не мають балотуватися в 2024 році - опитування

Київ • УНН

 • 482086 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Близько половини американських демократів кажуть, що президент Джо Байден не повинен балотуватися на другий термін наступного року і що він занадто старий, щоб балотуватися, показало опитування Reuters/Ipsos, передає УНН.

Деталі

Триденне опитування громадської думки, завершене в понеділок, за день до того, як Байден оголосив про свою заявку на переобрання, показало, що американська громадськість без ентузіазму ставиться до перспективи реваншу між Байденом та його попередником та нинішнім провідним суперником-республіканцем Дональдом Трампом.

Згідно із загальнонаціональним опитуванням, серед своїх партій 44% зареєстрованих респондентів-демократів заявили, що Байдену не слід балотуватися на другий термін, порівняно з 34% республіканців, які заявили, що Трампу не слід знову балотуватися.

З моменту вступу на посаду в січні 2021 року Байдена переслідує висока інфляція та низькі рейтинги схвалення. Усього 41% респондентів, у тому числі 74% демократів та 10% республіканців, схвалили його роботу на посаді президента.

Перед його передвиборчою кампанією стоїть завдання викликати у демократів ентузіазм, щоб гарантувати, що вони голосуватимуть у листопаді 2024 року.

Очікується, що Байден зіткнеться зі слабкою опозицією у боротьбі за висування кандидатури в президенти від Демократичної партії після того, як йому приписують допомогу партії у вищих, ніж очікувалося, результатах на виборах до Конгресу 2022 року. Демократи втратили контроль над Палатою представників, але зберегли більшість у Сенаті.

Байден - найстаріша людина, яка займала Білий дім. Шістдесят один відсоток зареєстрованих демократів в опитуванні сказали, що він надто старий, щоб працювати в уряді.

Для порівняння, лише 35% зареєстрованих республіканців вважають, що 76-річний Трамп надто старий.

Трамп є лідером у висуванні від республіканців і був обраний 50% зареєстрованих республіканців в опитуванні, за ним слідує губернатор Флориди Рон ДеСантіс, якого підтримали 24%, хоча він ще не висунув свою кандидатуру.

У гіпотетичному змаганні віч-на-віч Байден випередив би Трампа з 43% проти 38% серед зареєстрованих виборців. Байден також лідирує серед незалежних виборців.

В опитуванні Reuters/Ipsos взяли участь 1005 дорослих жителів США, у тому числі 445 демократів та 361 республіканець.

Додамо

Байден переміг Трампа в 2020 році, вигравши Колегію виборців з рахунком 306 проти 232. Він переміг у штатах Пенсільванія і Джорджія, що вагались, і перевершив Трампа, набравши більше 7 мільйонів голосів на національному рівні, набравши 51,3% голосів виборців.

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