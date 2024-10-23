Акції McDonald's показали падіння на 9% на тлі спалаху кишкової палички в США

Акції McDonald's показали падіння на 9% після повідомлень про спалах кишкової палички у США, пише УНН з посиланням на MarketWatch.

Деталі

Увечері у вівторок Центри з контролю та профілактики захворювань США заявили, що розслідують спалах кишкової палички E. coli, який пов’язують із гамбургерами McDonald’s Quarter Pounder. Через спалах одна людина загинула та 10 осіб було госпіталізовано в 10 штатах, пише видання.

"Після початкового падіння більш ніж на 9% після закриття акції McDonald's завершили розширену сесію зниженням на 5,8%", - пише видання.

"Більшість хворих повідомляють про те, що їдять гамбургери Quarter Pounder з McDonald's, і дослідники швидко працюють над підтвердженням того, який саме харчовий інгредієнт заражений", - повідомили у CDC.

Зареєстровано не менше 49 випадків захворювань, переважно в Колорадо та Небрасці, вказали у CDC.

У своїй заяві McDonald's повідомив, що початкові результати вказують на можливий зв'язок із нарізаною цибулею, яка використовується в Quarter Pounder і закуплена у одного постачальника, який обслуговує три дистриб’юторські центри.

Компанія не назвала ні постачальника, ні дистриб’юторські центри. Мережа заявила, що просить місцеві ресторани прибрати цей продукт зі своїх поставок.

Компанія заявила, що "з міркувань обережності" вона тимчасово вилучила бургери Quarter Pounder з ресторанів у постраждалому районі, який включає Колорадо, Канзас, Юту та Вайомінг, а також частини Айдахо, Айови, Міссурі, Монтани, Небраски, Невади, Нью-Мексико та Оклахоми.

"Ми працюємо у тісному партнерстві з нашими постачальниками, щоб поповнити запаси для Quarter Pounder найближчими тижнями", при цьому терміни змінюватимуться залежно від місцевих ринків, заявила компанія.

"Ми продовжимо працювати з Центрами з контролю та профілактики захворювань і зобов'язуємося надавати своєчасні оновлення в міру відновлення нашого повного меню", - заявили в компанії.

На Волині вагітна втратила дитину після отруєння грибами