На Волині вагітна втратила дитину після отруєння грибами
Київ • УНН
26-річна вагітна жінка у Волинській області отруїлася грибами, що призвело до втрати дитини. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався, повідомили в обласному медоб'єднанні.
У Волинській області вагітна жінка отруїлася грибами, після чого втратила дитину. Після інтенсивного лікування стан 26-річної пацієнтки нормалізувався. Про це повідомили у понеділок у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства у Facebook, пише УНН.
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"У п’ятницю, 18 жовтня, "швидка" доправила в обласний перинатальний центр вагітну жінку з отруєнням грибами. На жаль, дитина на той час уже внутрішньоутробно загинула", - ідеться у повідомленні.
Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Іван Вороблевський, пацієнтка поступила у тяжкому стані із тахікардією, задишкою, інтоксикацією та зневодненням: впродовж трьох днів вона не могла їсти та пити, блювала близько 30 разів на день. Її одразу госпіталізували в реанімацію. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався, було проведено розродження.
Зі слів самої 26-річної жінки, її чоловік разом із кумом назбирали маслюків та польських грибів. За декілька годин після вживання страви вона відчула нудоту, однак не надала цьому значення, адже із чоловіком усе було гаразд. На третій день її стан погіршився, з’явилася задишка і тоді вона викликала "швидку допомогу". Зараз, каже пацієнтка, почувається добре.
"Насамперед, вагітним жінкам взагалі протипоказано їсти гриби. Основна порада для усіх решта - не споживайте дикорослих грибів, якщо не маєте абсолютної впевненості у тому, що вони безпечні. Якщо ви все ж поїли грибів і після цього виникли симптоми отруєння - негайно звертайтеся за медичною допомогою", - наголосив лікар Вороблевський.
На Миколаївщині родина отруїлася грибами16.10.24, 12:59 • 11993 перегляди