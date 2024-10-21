На Волыни беременная потеряла ребенка после отравления грибами

В Волынской области беременная женщина отравилась грибами, после чего потеряла ребенка. После интенсивного лечения состояние 26-летней пациентки нормализовалось. Об этом сообщили в понедельник в Волынском областном медобъединении защиты материнства и детства в Facebook, пишет УНН.

Детали

«В пятницу, 18 октября, «скорая» доставила в областной перинатальный центр беременную женщину с отравлением грибами. К сожалению, ребенок к тому времени уже внутриутробно погиб», - говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Иван Вороблевский, пациентка поступила в тяжелом состоянии с тахикардией, одышкой, интоксикацией и обезвоживанием: в течение трех дней она не могла есть и пить, рвала около 30 раз в день. Ее сразу госпитализировали в реанимацию. После интенсивного лечения состояние пациентки нормализовалось, было проведено родоразрешение.

По словам самой 26-летней женщины, ее муж вместе с кумом насобирали маслят и польских грибов. Через несколько часов после употребления блюда она почувствовала тошноту, однако не придала этому значения, ведь с мужем все было в порядке. На третий день ее состояние ухудшилось, появилась одышка и тогда она вызвала «скорую помощь». Сейчас, говорит пациентка, чувствует себя хорошо.

«Прежде всего, беременным женщинам вообще противопоказано есть грибы. Основной совет для всех остальных - не употребляйте дикорастущих грибов, если не имеете абсолютной уверенности в том, что они безопасны. Если вы все же поели грибов и после этого возникли симптомы отравления - немедленно обращайтесь за медицинской помощью», - подчеркнул врач Вороблевский.

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