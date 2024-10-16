В Николаевской области семья отравилась грибами
Киев • УНН
В Николаевской области трое взрослых попали в больницу с признаками отравления грибами. Пострадавшие собирали грибы в лесу и употребляли их в пищу, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.
В Николаевской области семья отравилась грибами, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.
Детали
15 октября к спасателям поступило сообщение о том, что в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу доставлены трое взрослых 1964, 1968 и 1990 годов рождения с признаками отравления.
«Выяснилось, что семья собирала грибы в лесу и потом употребляла их в пищу. Уже через день всем стало плохо и они обратились за медицинской помощью. Предварительный диагноз пострадавших - отравление дикорастущими грибами. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести», - сообщили в ГУ ГСЧС в Facebook.
В Сумской области супруги отравились грибами12 августа 2024, 13:17 • 21632 просмотра